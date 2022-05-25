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    Нарушителей земельного законодательства оштрафовали на 219 млн тенге

    25 Мая 2022, 15:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году нарушителей земельного законодательства оштрафовали на 219 млн тенге. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным местных исполнительных органов, в 2021 году по республике уполномоченными органами по контролю за использованием и охраной земель проведено 2 406 проверок на предмет соблюдения земельного законодательства. Выявлено 1 111 нарушений, в 1 072 случаях нарушители земельного законодательства оштрафованы на общую сумму 219 млн тенге», - сказал Абулхаир Тамабек на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Согласно приведенным спикером данным, в 2021 году 65,7% выявленных нарушений касались нарушения права государственной собственности на землю, 1,9% - уничтожения специальных знаков, 8,6% - порчи земель, 5,3% - нарушения установленных сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков, 18,5% - неэффективного использования или неиспользования сельскохозяйственных земель, неиспользования земель по целевому назначению.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Минсельхоз Сельское хозяйство
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