Нарушителей тишины выселяют из съемных квартир в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские каждую ночь неоднократно выезжают на вызовы, связанные с нарушением тишины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, нарушения тишины – одно из самых частых преступлений в городе. Больше всего хлопот доставляют съемные квартиры.

«Между полицейскими и владельцами квартирных бюро действуют договорённости, способствующие поддержанию правопорядка. Каждый клиент, арендуя жильё, подписывает договор, в котором обязуется соблюдать нормы законодательства, в частности, не шуметь после 23 часов, в выходные дни — 22 часов. В случае неисполнения договор расторгается, нарушителя просят покинуть помещение», - прокомментировал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

Последний подобный случай зарегистрировали по улице С. Муканова. Глубокой ночью полицию вызвала пожилая женщина, которую беспокоил шум из соседней квартиры. На место приехал участковый. Выяснилось, что арендовали квартиру, из которой грохотала музыка, трое молодых людей – 27-ми, 23-х и 21-го года. В отношении них составили протокол по административной статье «Нарушение тишины». Участковый вызвал администратора квартирного бюро, который выселил шумных постояльцев.