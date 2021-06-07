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    09:42, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать на 87 510 тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщил, что Министерством здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ. За неисполнение данных требований предусмотрено административное наказание. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно приказу Министерства здравоохранения, нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью информационной платформы «Ashyq». Так, данные системы являются подтверждением факта фиксации лиц с «красным» статусом при посещении ими общественных объектов, участвующих в проекте «Ashyq. То есть факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, согласно ст. 802 КоАП и принятия к нему мер административного взыскания. Если гражданин, заведомо зная о своем инфицированном статусе, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП или 87 510 тенге», - говорится в сообщении комитета.

    Как отметили в ведомстве, данные выгрузки платформы «Ashyq» фиксируются в единой информационной системе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех казахстанцев соблюдать карантинные требования и надеется на то, что административные штрафы позволят взять под контроль распространение среди населения опасных инфекционных заболеваний, таких как КВИ.


    Теги:
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