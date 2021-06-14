Нарушителей миграционного законодательства выявляют в Нур-Султане
Также стражи порядка выявляют и выдворяют из страны иностранцев и лиц без гражданства, не исполнивших решение суда.
Так, при проведении профилактического мероприятия задержан уголовный преступник, находившийся в межгосударственном розыске. Установлено, что 27-летний гражданин Узбекистана скрывался от следствия по подозрению в совершении грабежа на территории города Санкт-Петербурга. С августа 2018 года МВД России был объявлен в розыск.
В настоящее время проверятся причастность иностранца к совершению преступлений на территории РК.
С начала ОПМ сотрудниками столичного гарнизона выявлено 534 иностранцев, нарушивших правила пребывания, из страны выдворено 13 человек. За нарушение законодательства в Приемник-распределитель помещено 140 граждан СНГ.