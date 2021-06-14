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    02:00, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Нарушителей миграционного законодательства выявляют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 7 по 16 июня текущего года полицейские Нур-Султана проводят оперативно-профилактическое мероприятие. На территории города усилены наряды полиции, проводятся рейды по выявлению иностранцев, находящихся с нарушением правил пребывания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Также стражи порядка выявляют и выдворяют из страны иностранцев и лиц без гражданства, не исполнивших решение суда.

    Так, при проведении профилактического мероприятия задержан уголовный преступник, находившийся в межгосударственном розыске. Установлено, что 27-летний гражданин Узбекистана скрывался от следствия по подозрению в совершении грабежа на территории города Санкт-Петербурга. С августа 2018 года МВД России был объявлен в розыск.

    В настоящее время проверятся причастность иностранца к совершению преступлений на территории РК.

    С начала ОПМ сотрудниками столичного гарнизона выявлено 534 иностранцев, нарушивших правила пребывания, из страны выдворено 13 человек. За нарушение законодательства в Приемник-распределитель помещено 140 граждан СНГ.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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