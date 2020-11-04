Нарушителей карантина выявляют мобильные группы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются рейды мобильных групп по соблюдению карантина и недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Игнорирующих правила выявляют полицейские, волонтеры, представители управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, районных акиматов.

По-прежнему среди частых – несоблюдение графика работы и правил безопасности при карантине.

Так, 4 ноября в 01:36 мобильной группой выявлен бар Tequila, который осуществлял свою деятельность. В баре находилось 30 посетителей.

В компьютерном клубе Flash отсутствовали антисептик, термометр для измерения температуры тела, дезинфицирующий коврик. Имеются и другие нарушения.

Собранные материалы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, по состоянию на 1 ноября из районных управлений полиции поступило более 1700 материалов. Около 800 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности.