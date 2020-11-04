+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -2 °С
USD 433.3 EUR 506.74
RUB 5.44 CNY 64.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нарушителей карантина выявляют мобильные группы в Нур-Султане

4 Ноября 2020 22:05
Поделиться:
Нарушителей карантина выявляют мобильные группы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются рейды мобильных групп по соблюдению карантина и недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Новости по теме
Запрет на передвижение автотранспорта в ночное время объявлен в Уральске
Работу религиозных объектов и учреждений культуры приостановят в Павлодарской области В выходные и праздники приостановят работу рынков в Павлодарской области На аппаратах ИВЛ находятся десять жителей СКО

Игнорирующих правила выявляют полицейские, волонтеры, представители управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, районных акиматов.

По-прежнему среди частых – несоблюдение графика работы и правил безопасности при карантине.

Так, 4 ноября в 01:36 мобильной группой выявлен бар Tequila, который осуществлял свою деятельность. В баре находилось 30 посетителей.

В компьютерном клубе Flash отсутствовали антисептик, термометр для измерения температуры тела, дезинфицирующий коврик. Имеются и другие нарушения.

Собранные материалы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, по состоянию на 1 ноября из районных управлений полиции поступило более 1700 материалов. Около 800 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #МВД РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив