Нарушителей карантина вычислили по стриму в соцсетях из бара в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В выходные дни столичным заведениям общепита запрещено принимать посетителей. Однако некоторые кафе и рестораны эти ограничения игнорируют, работая за закрытыми дверями в нарушение карантина. А посетители даже ведут прямые эфиры с таких «посиделок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Так, в ходе мониторинга социальных сетей 1 августа столичные стражи порядка выявили ресто-бар «Какие люди», расположенный по проспекту Бауыржана Момышұлы, который, несмотря на запрет на работу в суботние и воскресные дни, принимал посетителей. Во время проверки мониторинговая группа информацию подтвердила.

Внутри лаундж-бара посетители пели в караоке, отдыхали, соцдистанция и масочный режим соблюдены не были, также вели прямой эфир в социальной сети с застолья.

Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности.

Стоит отметить, что мониторинговые группы ежедневно выявляют нарушителей карантина среди объектов предпринимательства. В выходные их число, как правило, растет. Горожане, вопреки карантинным ограничениям, не отказываются от посещений увеселительных заведений.

За выходные дни мобильными группами проверено 155 объектов предпринимательства, выявлено 40 нарушений.

Между тем, ужесточение карантина и ограничение работы ряда объектов связаны с нестабильной эпидобстановкой, ростом заболеваемости коронавирусом. Гражданам следует проявить сознательность и ради безопасности здоровья не только своего, но и окружающих, воздержаться от посещения массовых мероприятий и проведения торжеств, дней рождения с большим количеством гостей и так далее.