Нарушителей карантина в Алматы оштрафовали на более чем 200 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с начала года оштрафовали более 3 тысяч нарушителей карантина на сумму свыше 200 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов. Он рассказал о работе мониторинговых групп, которые контролируют соблюдение карантинных мер в мегаполисе.

По словам спикера, с начала года проверками охвачено свыше 13 500 объектов, выявлено 1573 нарушения. В отношении нарушивших карантин составлено 3018 протоколов, при этом общая сумма штрафов превышает 202 миллиона тенге.

В специализированные межрайонные суды направлено 63 материала в отношении злостных нарушителей карантинных мер, из них по 39 приняты решения о приостановлении деятельности.

Садвакас Байгабулов отметил, что при создании мониторинговых групп местные исполнительные органы руководствовались задачей по проведению информационно-разъяснительной работы с гражданами, предпринимателями по действующим санитарным нормам и требованиям. В большинстве случаев при выявлении незначительных несоответствий выносятся предупреждения. В случае же несоблюдения этих пяти требований, составляются административные протоколы: соответствующий режим работы, отказ от проведения мероприятий с большим скоплением людей, несоблюдение социального дистанцирования, масочного режима, превышение лимита численности посетителей.

При выявлении мобильными группами нарушений, они не составляют протоколы, а передают материалы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля, где проводят проверку и начинают административное производство.

К слову, в состав мониторинговых групп входят представители местной полицейской службы, которые вправе составлять протоколы за другие нарушения законодательства. К примеру, нередко в ходе проверок, выявляются факты предоставления посетителям заведений кальянов, курение, которых запрещено в общественных местах еще с середины прошлого года.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы добавил, что мониторинговые группы работают без выходных и праздников. Он назвал статистику выявленных нарушений за прошедшие сутки. Так, 6 апреля в городе проверено порядка 200 объектов, выявлено 29 нарушений карантинных мер.

Наибольшее количество нарушений карантина зафиксировано на объектах общественного питания и в магазинах. Это несоблюдение санитарных норм, обслуживание персоналом населения без средств индивидуальной защиты.