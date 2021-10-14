Нарушителей домашнего карантина оштрафовали на 6 млн тенге в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области с 1 октября выявлено 55 человек, нарушивших требование домашнего карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, у 45 заболевших коронавирусом из них был «красный» статус, а у 10 контактных лиц - «желтый» статус.

С 10 июня текущего года лицам с «красным» статусом наложено 142 штрафа на сумму 6,184 млн тенге.

В департаменте также пояснили, что по области работают 167 мониторинговых групп.

«За последнюю неделю мониторинговые группы провели 67 рейдов и охватили 679 объектов. Из них в девяти объектах было выявлено нарушение карантинного режима. В отношении них составлено 4 протокола на сумму 175 тысяч тенге в соответствии с частью 1 статьей 425 Кодекса об административных правонарушениях РК.

В октябре 455 пассажиров прошли без справок. У одного из 1089 водителей, занимающихся международными грузовыми перевозками, был выявлен коронавирус.

Отметим, что в области продолжают работать 66 прививочных кабинетов. По последним данным, первым компонентом привито 228 206 человек, а вторым компонентом - 206 203 человек.