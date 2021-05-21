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Нарушил карантин и ударил сотрудника: инцидент   прокомментировали в столичном аэропорту

21 Мая 2021 11:50
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Нарушил карантин и ударил сотрудника: инцидент   прокомментировали в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчерашний инцидент в аэропорту с сотрудникам САБ и мужчиной, не захотевшим показывать статус в Ashyq прокомментировали в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В данный момент идут следственные разбирательства. Пассажир, который попытался проникнуть в аэропорт через вход, который не предусмотрен для пассажиров, без прохождения процедуры проверки в Ashyq, на замечание нашего сотрудника безопасности о том, что такой проход запрещен, проявил агрессию по отношению к нашему сотруднику и рукоприкладствовал. Соответственно, мы со своей стороны проверили мероприятие, чтобы найти пассажира, который скрылся с места происшествия сразу. Соответственно, мы будем подавать в суд, чтобы привлечь к административной ответственности пассажира», - сообщил исполнительный директор столичного аэропорта Даулет Хамзин.

По его словам, в 2021 году это первый случай агрессивного поведения посетителя аэропорта. Сотрудник не сильно пострадал - у него легкие телесные повреждения.

«Сотрудник выполнял свои должностные обязанности. Изучив запись с камеры наблюдения, не можем анализировать звук, но по картинке можно отметить, что действительно сотрудник аэропорта, выполняя свои должностные обязанности, пытался объяснить пассажиру, что данный вход закрыт», - отметил Даулет Хамзин.

Напомним, вчера в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев произошел инцидент. Мужчина, нарушивший карантинные меры, ударил сотрудника САБ и сбежал с места происшествия на дорогом внедорожнике.


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#Нур-Султан   #Происшествия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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