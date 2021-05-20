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    11:06, 20 Май 2021 | GMT +6

    Нарушил карантин и ударил сотрудника аэропорта в Нур-Султане: мужчину привлекли  к ответственности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев произошел инцидент. Мужчина, нарушивший карантинные меры, ударил сотрудника САБ и сбежал с места происшествия на дорогом внедорожнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об инциденте сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

    «Вчера встречающий пытался пройти в здание аэровокзала, минуя систему Ashyq. Он не хотел заходить через обычный вход по приложению. Был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности, которые попросили зайти через обычный вход, показав статус в Ashyq. Встречающий на такую просьбу не отреагировал, нанес телесные повреждения сотруднику службы безопасности и скрылся. При этом в здании аэропорта он находился без маски, тем самым, нарушив карантинные меры», - прокомментировал Анвар Шалекенов.

    Сотрудники аэропорта, не медля, обратились в линейный отдел полиции. В скором времени его нашли. Мужчину привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство.

    Пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев напомнил о том, что вход для встречающих, провожающих и всех пассажиров в здание аэропорта осуществляется через приложение Ashyq.

    «Чтобы не допустить недопонимание и конфликтные ситуации, просим заранее скачать приложение и узнать свой статус заранее, скачав QR-код на сайте аэропорта Нурсултан Назарбаев. С «красным» или «желтым» статусом в аэропорт не будут впускать», - добавил Анвар Шалекенов.


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