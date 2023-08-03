Нарушены права детей, оставшихся без попечения родителей в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Бородулихинского района области Абай проведен анализ соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в Детском центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Абай.



Выявлены факты ненадлежащего выполнения руководителем центра своих обязанностей по взысканию задолженности по алиментным платежам в пользу воспитанников центра.

Установлено 14 фактов неуплаты алиментов на сумму 30 млн тенге. По 5 фактам прокуратурой начаты досудебные расследования по ст.139 УК РК. На сегодня 2 неплательщика уже осуждены.

В результате данной работы должники выплатили уже более 1 млн тенге. Также по акту надзора к ответственности привлечен руководитель Детского центра.