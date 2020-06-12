Нарушения выявили в кафе и парикмахерских Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске прошел очередной рейд, в ходе которого участники мониторинговой группы проверили, как соблюдаются санитарные нормы на объектах предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

В ведомстве сообщили, что за час рейда его участники успели проверить 2 объекта общепита и 2 барбершопа. Без нарушений не обошлось. В одном из кафе отсутствовали санитайзеры и график уборки. Предпринимателю-нарушителю теперь грозит штраф до 100 МРП. В другой точке общепита не соблюдалась социальная дистанция. По словам специалистов, столы в кафе стояли близко друг к другу, что создавало угрозу для клиентов. Тем временем, в парикмахерской участники рейда выявили отсутствие бесконтактаной термометрии.

«Мы проверяли у хозяйствующих субъектов наличие всех необходимых средств индивидуальной защиты – масок, перчаток, средств для обработки рук. Не менее важно в ходе мониторинга было отметить соблюдение социального дистанцирования между работниками и клиентами», - отметил главный государственный санитарный врач Усть-Каменогорска Михаил Дерябин.

В пресс-службе департамента отметили, что по ВКО работали 24 мобильные группы по 19 городам и районам, в состав которых вошли специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, представители местных исполнительных органов.