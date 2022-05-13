13 Мая 2022 15:40

Нарушения выявили в частной школе Алматы в ходе проверки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С администрацией и педагогами школы уже проведены беседы. В настоящее время проверка продолжается, передает МИА «Казинформ».

«В результате проверки комиссией выявлен ряд нарушений в организации учебно-воспитательной работы, обеспечении безопасности детей, также не соблюдались требования по наличию видеонаблюдения и не выполнялись необходимые санитарно-гигиенические требования: слабое освещение классов, отсутствие вентиляционной системы и др. В настоящее время проверка продолжается. Меры будут приняты по итогам проверки», - прокомментировали в Комитете по охране прав детей.

Председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер посетили семью пострадавшего от насилия школьника. Ему оказывается психологическая помощь.

Представители МОН РК также встретились с сотрудниками правоохранительных органов Алматы.

Ранее сообщалось, что основатель общественного фонда по поддержке пострадавших от насилия #НеМолчиkz Дина Тансари опубликовала пост на своей странице в сети Facebook о том, что в Алматы, в частной школе, три семиклассника несколько дней насиловали первоклассника в туалете во время уроков. Отец мальчика узнал о случившемся две недели назад. Правозащитница просит проверить всех предполагаемых малолетних насильников с помощью судмедэкспертизы. По всей строгости закона она просит наказать директора школы и педагогический состав.