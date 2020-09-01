Нарушения выявили на стратегических объектах в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточно-Казахстанской области проводят регулярные проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ходе проверки сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО в одном из стратегических объектов Семея выявлен ряд грубых нарушений.

«По итогам проверки за нарушение требований антитеррористического законодательства руководитель объекта привлечен к административной ответственности по статье 149 части 1 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения. Также вынесено предписание на устранение выявленных нарушений сроком 30 рабочих календарных дней.

Наряду с этим, решением административного суда юридическому лицу наложен штраф в размере 470 МРП, то есть в сумме более 1 миллиона 300 тысяч тенге», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Еще одно нарушение было выявлено стражами порядка в Жарминском районе. В ходе проверки производственного объекта, а точнее подземного склада сильнодействующих ядовитых веществ одного из ТОО в Жарминском районе, полицейские также выявили ряд грубых нарушений.

Установлено, что на территории объекта видеозапись не ведется, камеры не охватывают периметр объекта. Ввиду выявленных нарушений составлен административный протокол по ст. 149 ч. 1 КоАП РК, и решением административного суда Жарминского района руководству ТОО наложен штраф в размере 100 МРП, в сумме около 195 тысяч тенге.

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