Нарушения в ветлабораториях выявили в Актюбинской области

В Актюбинской области по мерам природоохранных прокуроров в связи выявленными нарушениями законности приостановлена деятельность ветеринарной лаборатории. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Проверкой установлены многочисленные нарушения требований ветеринарно-санитарных правил, факты отсутствия вентиляции помещений, водопровода, отопления, отдельных помещений для проведения разных видов экспертиз, отсутствия журналов учета осмотра убойных животных и ветеринарной экспертизы.

— В отдельных лабораториях не имелось оборудования и химических реактивов для проведения экспертизы мяса. В Актобе установлена ветеринарная лаборатория, которая функционировала без разрешительных документов. В результате принятых мер прокурорского надзора деятельность лаборатории приостановлена, четыре лаборатории привлечены к административной ответственности на сумму 370 тысяч тенге, — сообщили в прокуратуре.

Работа продолжается.