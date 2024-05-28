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    21:46, 27 Май 2024 | GMT +6

    Нарушения в ветлабораториях выявили в Актюбинской области

    мясо
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В Актюбинской области по мерам природоохранных прокуроров в связи выявленными нарушениями законности приостановлена деятельность ветеринарной лаборатории. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    Проверкой установлены многочисленные нарушения требований ветеринарно-санитарных правил, факты отсутствия вентиляции помещений, водопровода, отопления, отдельных помещений для проведения разных видов экспертиз, отсутствия журналов учета осмотра убойных животных и ветеринарной экспертизы.

    — В отдельных лабораториях не имелось оборудования и химических реактивов для проведения экспертизы мяса. 

    В Актобе установлена ветеринарная лаборатория, которая функционировала без разрешительных документов. В результате принятых мер прокурорского надзора деятельность лаборатории приостановлена, четыре лаборатории привлечены к административной ответственности на сумму 370 тысяч тенге, — сообщили в прокуратуре.

    Работа продолжается.

    Теги:
    Закон и право Ветеринария Регионы Казахстана Регионы Мясо Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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