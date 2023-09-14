Нарушения в уголовно-исполнительной системе вызывают негативную оценку в обществе – сенатор Лукин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства по условиям содержания в учреждениях УИС обсудили депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам на прошедшем сегодня заседании, передает МИА 2Казинформ«со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Председатель Комитета Андрей Лукин отметил, что в последнее время в местах уголовно-исполнительной системы участились случаи различных нарушений, как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников. Использование мобильных телефонов, резонансные фотографии в социальных сетях, эти и другие нарушения получают заслуженную негативную оценку со стороны казахстанцев, считает депутат.

«Недавние инциденты, произошедшие в учреждениях УИС, свидетельствует об имеющихся недостатках в уголовно-исполнительной системе. Недопустимыми являются инциденты, связанные с использованием мобильных телефонов в учреждениях или нарушениями прав осужденных. Все эти факты мгновенно находят свое отражение в СМИ, вызывая негативную оценку в обществе», - сказал сенатор Лукин.

Депутаты отмечают, что данные факты свидетельствуют о том, что в системе уголовно-исполнительной системы существуют проблемы, в том числе в части соблюдения условий содержания.

В ходе заседания со своими докладами выступили Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат Ешмагамбетов и заместитель начальника Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу и их исполнением Генеральной прокуратуры Куаныш Амралин.

На встрече также приняли участие руководитель Национального центра по правам человека Салтанат Турсынбекова и первый заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Кайрат Актанов.

Итогом заседания стали выработанные сенаторами рекомендации, которые будут направлены в адрес Правительства. Кроме того, депутаты выразили готовность приложить все усилия для дальнейшего совершенствование законодательной базы уголовно-правовой системы.