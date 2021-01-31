Нарушения: в СКО отдавали предпочтение гослабораториям при проведении ПЦР-тестов
Антиконкурентные действия государственных органов выразились в издании актов, согласно которым в качестве поставщиков услуг по проведению исследований ПЦР-методом на коронавирусную инфекцию определены только государственные лаборатории, что привело к предоставлению данным лабораториям преимуществ в сравнении с частными.
Таким образом, государственными органами не соблюдены права всех заинтересованных субъектов рынка, выбор конкретного поставщика услуг по исследованию КВИ мог привести (или привело) к ограничению конкуренции среди субъектов рынка, оказывающих аналогичные услуги.
Департаментом в адрес трех государственных органов направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Уведомления находятся на исполнении.