Нарушения: в СКО отдавали предпочтение гослабораториям при проведении ПЦР-тестов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области по итогам проведенного анализа и результатам «Open Spase» в действиях трех государственных органов выявил признаки нарушения норм Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Антиконкурентные действия государственных органов выразились в издании актов, согласно которым в качестве поставщиков услуг по проведению исследований ПЦР-методом на коронавирусную инфекцию определены только государственные лаборатории, что привело к предоставлению данным лабораториям преимуществ в сравнении с частными.

Таким образом, государственными органами не соблюдены права всех заинтересованных субъектов рынка, выбор конкретного поставщика услуг по исследованию КВИ мог привести (или привело) к ограничению конкуренции среди субъектов рынка, оказывающих аналогичные услуги.

Департаментом в адрес трех государственных органов направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Уведомления находятся на исполнении.



