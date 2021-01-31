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    14:47, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Нарушения: в СКО отдавали предпочтение гослабораториям при проведении ПЦР-тестов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области по итогам проведенного анализа и результатам «Open Spase» в действиях трех государственных органов выявил признаки нарушения норм Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Антиконкурентные действия государственных органов выразились в издании актов, согласно которым в качестве поставщиков услуг по проведению исследований ПЦР-методом на коронавирусную инфекцию определены только государственные лаборатории, что привело к предоставлению данным лабораториям преимуществ в сравнении с частными.

    Таким образом, государственными органами не соблюдены права всех заинтересованных субъектов рынка, выбор конкретного поставщика услуг по исследованию КВИ мог привести (или привело) к ограничению конкуренции среди субъектов рынка, оказывающих аналогичные услуги.

    Департаментом в адрес трех государственных органов направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Уведомления находятся на исполнении.



    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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