Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Нарушения в школах и детсадах выявили во время аттестации в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
29 Июня 2023, 19:28
Нарушения в школах и детсадах выявили во время аттестации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году провели государственную аттестацию в 30 школах. Из них положительное заключение получили 13, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алена Мальгаева на брифинге отметила, что в этом году значительно сократилось число нарушений и аттестацию прошло большее количество школ.

Среди основных нарушений - отсутствие условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями, несоответствие образования педагогов преподаваемому предмету, несоблюдение сроков прохождения аттестации педагогами, несоответствие столовой санитарным нормам либо отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, несоответствие учебных помещений санитарным нормам и правилам пожарной безопасности, неудовлетворительные результаты среза знаний, несоблюдение требований формативного и суммативного оценивания.

С начала года аттестацию провели в 18 детских садах. Не прошли ее 10, из которых 60% имеют частную форму собственности.

«Анализ предоставленных материалов показал, что дошкольными организациями не выполняются требования по соответствию рабочего учебного плана типовому, ведению индивидуальных карт развития воспитанников, не соблюдается возрастная периодизация при формировании одновозрастных групп. Как в государственных, так и в частных детских садах выявлены нарушения при проведении мониторинга достижений воспитанников, несоблюдение требования стандарта к максимальному объему учебной нагрузки», - проинформировала А.Мальгаева.

Из 15 колледжей, аттестуемых в этом году, получили положительное заключение семь. Не аттестованы с первого раза по отдельным специальностям восемь колледжей. В них выявили нарушения государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального послесреднего образования. Наибольшее число нарушений допущено при составлении рабочих учебных планов. По словам А.Мальгаевой, все колледжы устранили недочеты и получили повторное заключение с результатом «аттестован».

«Неаттестованные организации образования составляют план устранения выявленных нарушений и определяют срок их устранения. По результатам контроля устранения нарушений выдается повторное заключение. Повторная аттестация прошла в 48 организациях образования, из которых две школы не устранили нарушения: Акан-Бурлукская начальная школа Айыртауского района и Куйбышевская начальная школа Аккайынского района. Согласно законодательству, они будут включены в перечень на проведение профилактического контроля с посещением», - отметила А.Мальгаева.

Она добавила, что в этом году в отношении субъектов контроля проведено 20 внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний об устранении грубых, значительных и незначительных нарушений, выявленных по итогам профилактического контроля с посещением.

«По истечении повторного срока устранения нарушений не в полной мере исполнены предписания в пяти организациях образования. Остаются не устраненными нарушения квалификационных требований в Конюховской и Лебяжинской основных школах района М.Жумабаева, Кутузовской и Комаровской неполных средних школах Айыртауского района, Ленинской средней школе Мамлютского района», - сказала А.Мальгаева.

До конца года госконтроль пройдут 90 организаций образования области.


Северо-Казахстанская область   Образование  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО