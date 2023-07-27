Нарушения в сфере соблюдения природоохранного законодательства в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году прокуратурой области Жетісу проведен анализ деятельности полигонов твердо бытовых отходов на предмет соблюдения природоохранного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.



Установлено, что в некоторых районах области полигоны ТБО функционировали без правоустанавливающих документов.

К примеру, в Алакольском районе в 23 сельских округах (56 населенных пунктов) имеется 33 полигона ТБО, из них только на полигон «Шындали» в Достыкском округе имеется правоустанавливающий документ.

Аналогичные факты установлены в Сарканском (9 фактов), Коксуйском (7 фактов) и Ескельдинском (1 факт) районах.

По всем вышеуказанным нарушениям внесены акты прокурорского надзора.

В настоящее время по результатам рассмотрения актов надзора трем сельским акимам назначен штраф в размере 300 МРП и один заместитель акима привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также местными исполнительными органами начата работа по узаконению незаконно функционирующих полигонов ТБО.