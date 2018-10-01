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Нарушения в сфере образования устраняют в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области провели проверки сферы образования, в ходе которых был выявлен ряд нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Часть выявленных нарушений уже устранена. Начислена и выплачена в полном объеме материальная помощь детям, оставшимся без попечения родителей и детям - инвалидам. К виновным приняты меры. В настоящее время ведется расследование в отношении шести учителей, работающих в профессионально- технических учебных заведениях региона. У них были выявлены поддельные дипломы. Из-за несоответствия количества учащихся и вместимости кабинетов Атырауский колледж сервиса и гуманитарный колледж им. К. Дутбаевой заключили договор на временное пользование учебными кабинетами с Атырауским индустриальным колледжем, а также Атырауским колледжем энергетики и строительства», - рассказал руководитель областного управления образования Кайыргали Кенжегалиев.
Кроме того, кабинеты физики и химии Атырауского колледжа сервиса и Атырауского гуманитарного колледжа им. К. Дутбаевой были дополнительно оснащены лабораторным оборудованием. На 8 директоров колледжей, в учебных заведениях которых выявили нарушения, наложены дисциплинарные взыскания.
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