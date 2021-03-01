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    11:11, 01 Март 2021 | GMT +6

    Нарушения в сфере обращения лекарств выявили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение пяти дней проверяли медучреждения и предприятия, которые используют в своей деятельности наркотические, психотропные препараты и прекурсоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления по противодействию наркопреступности, оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек» проводится, что выявить и пресечь утечку подконтрольных препаратов. С проверкой полицейские пришли в четыре медицинских учреждения, два промышленных предприятия и один склад.

    Всего за время спецоперации выявили 15 наркоправонарушений, в том числе семь фактов в сфере легального оборота.

    «Нарушение технической укрепленности в медицинских учреждениях стало причиной сбора пяти административных материалов. За нарушение предусмотрен штраф в размере 25 МРП, около 73 тысяч тенге. За нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств составлено два протокола. Штраф составляет 60 МРП, или 175 тысяч тенге. Ответственность понесут руководители», - проинформировали в управлении.

    Всего в рамках операции из незаконного оборота изъято более одного килограмма различных наркотических средств.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Безопасность Правоохранительные органы
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