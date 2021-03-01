Нарушения в сфере обращения лекарств выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение пяти дней проверяли медучреждения и предприятия, которые используют в своей деятельности наркотические, психотропные препараты и прекурсоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления по противодействию наркопреступности, оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек» проводится, что выявить и пресечь утечку подконтрольных препаратов. С проверкой полицейские пришли в четыре медицинских учреждения, два промышленных предприятия и один склад.

Всего за время спецоперации выявили 15 наркоправонарушений, в том числе семь фактов в сфере легального оборота.

«Нарушение технической укрепленности в медицинских учреждениях стало причиной сбора пяти административных материалов. За нарушение предусмотрен штраф в размере 25 МРП, около 73 тысяч тенге. За нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств составлено два протокола. Штраф составляет 60 МРП, или 175 тысяч тенге. Ответственность понесут руководители», - проинформировали в управлении.

Всего в рамках операции из незаконного оборота изъято более одного килограмма различных наркотических средств.