Нарушения в сфере обращения лекарств выявили в СКО
По информации управления по противодействию наркопреступности, оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек» проводится, что выявить и пресечь утечку подконтрольных препаратов. С проверкой полицейские пришли в четыре медицинских учреждения, два промышленных предприятия и один склад.
Всего за время спецоперации выявили 15 наркоправонарушений, в том числе семь фактов в сфере легального оборота.
«Нарушение технической укрепленности в медицинских учреждениях стало причиной сбора пяти административных материалов. За нарушение предусмотрен штраф в размере 25 МРП, около 73 тысяч тенге. За нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств составлено два протокола. Штраф составляет 60 МРП, или 175 тысяч тенге. Ответственность понесут руководители», - проинформировали в управлении.
Всего в рамках операции из незаконного оборота изъято более одного килограмма различных наркотических средств.