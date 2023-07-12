Нарушения в сфере естественных монополий выявили прокуроры СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские прокуроры набрифинге рассказали о результатах работы по защите общественных интересов, передаеткорреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар сообщил, что в сфере

естественных монополий установили многочисленные нарушения.

«АО «Севказэнерго» необоснованно начисляло суммы субъектам бизнеса за

тепловую энергию. С представителей бизнеса, чьи объекты расположены в жилых домах,

взимали плату как за отдельно стоящее здание. В адрес департамента по регулированию

естественных монополий внесли представление, департамент подал в суд, иск

удовлетворен. Защитили права 1 250 предпринимателей почти на 100 млн тенге.

Организована проверка деятельности Петропавловской ТЭЦ-2.

Выявлены многочисленные нарушения в сфере естественных монополий. Установлена

невыплата налогов АО «Севказэнерго» в размере 240 млн тенге. Налоговые органы

внесли доначисление. По акту надзора привлекли к различным видам административной

ответственности на 119 млн тенге», - проинформировал заместитель прокурора.

Выявили прокуроры ограничение прав 22 субъектов бизнеса, чьи заявки по

форвардному закупу необоснованно отклонили.

«Документы соответствовали, они имели право получить денежные средства. По

акту надзора виновных должностных лиц привлекли к ответственности. Минсельхоз

решает вопрос о выделении дополнительных средств указанным субъектам в размере 3

млрд тенге», - отметил Абу-Али Саттар.

После вмешательства прокуратуры два предприятия погасили задолженность по

заработной плате в размере 28,9 млн тенге перед 195 работниками. Еще девять

проблемных компаний – на контроле. Они задолжали 39 работникам 38 млн тенге.