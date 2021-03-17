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    10:16, 17 Март 2021 | GMT +6

    Нарушения в работе «Кызылжар су» выявили экологи СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области экологи провели профилактический контроль на коммунальном предприятии ТОО «Кызылжар су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об итогах контроля в режиме онлайн на странице департамента экологии в социальных сетях рассказал и.о. руководителя ведомства Жаслан Садуев.

    В начале выступления он отметил, что «Кызылжар су» обеспечивает Петропавловск хозяйственно-питьевой водой, осуществляет очистку смеси хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод на общегородских очистных сооружениях, проводит очистку водопроводной воды на станции водоподготовки. Чтобы установить качество сбрасываемых вод специалисты испытательной лаборатории отобрали пробы сбрасываемых нормативно-чистых сточных вод, поступающих в накопитель «Каменка».

    На объекте экологи выявили три грубых и четыре значительных нарушения требований экологического законодательства.

    «В частности, допущено превышение норм предельно-допустимых сбросов в накопитель, эмиссии загрязняющих ингредиентов - цинка - в накопитель без экологического разрешения, сброс сточных вод без предварительной очистки в накопитель, нарушение правил учета отходов отработанных люминесцентных ламп и металлической стружки. Не выполнено требования государственной экологической экспертизы по проекту нормативов размещения отходов в части реализации Программы управления отходами на 2015-2025 годы. На трех автотранспортных средствах, находящихся на балансе предприятия, допущено превышение норм выбросов по дымности. Не разработан паспорт на отходы металлической стружки», - сообщил Ж.Садуев.

    Он добавил, что предприятию выдано предписание на устранение всех выявленных нарушений. По выявленным грубым нарушениям департамент проведет внеплановую проверку.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология
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