Нарушения в работе «Кызылжар су» выявили экологи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области экологи провели профилактический контроль на коммунальном предприятии ТОО «Кызылжар су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об итогах контроля в режиме онлайн на странице департамента экологии в социальных сетях рассказал и.о. руководителя ведомства Жаслан Садуев.

В начале выступления он отметил, что «Кызылжар су» обеспечивает Петропавловск хозяйственно-питьевой водой, осуществляет очистку смеси хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод на общегородских очистных сооружениях, проводит очистку водопроводной воды на станции водоподготовки. Чтобы установить качество сбрасываемых вод специалисты испытательной лаборатории отобрали пробы сбрасываемых нормативно-чистых сточных вод, поступающих в накопитель «Каменка».

На объекте экологи выявили три грубых и четыре значительных нарушения требований экологического законодательства.

«В частности, допущено превышение норм предельно-допустимых сбросов в накопитель, эмиссии загрязняющих ингредиентов - цинка - в накопитель без экологического разрешения, сброс сточных вод без предварительной очистки в накопитель, нарушение правил учета отходов отработанных люминесцентных ламп и металлической стружки. Не выполнено требования государственной экологической экспертизы по проекту нормативов размещения отходов в части реализации Программы управления отходами на 2015-2025 годы. На трех автотранспортных средствах, находящихся на балансе предприятия, допущено превышение норм выбросов по дымности. Не разработан паспорт на отходы металлической стружки», - сообщил Ж.Садуев.

Он добавил, что предприятию выдано предписание на устранение всех выявленных нарушений. По выявленным грубым нарушениям департамент проведет внеплановую проверку.