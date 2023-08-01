Нарушения в работе детских лагерей выявили прокуроры в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По поручению генерального прокурора РК Берика Асылова прокуратура Акмолинской области проводит комплексные проверки в деятельности детских оздоровительных центров, детских лагерей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По предварительным результатам проверок выявлен целый ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, трудового, образовательного и медицинского законодательства. К примеру, в одном из детских оздоровительных центров выявлены факты, когда из 21 работника 18 трудоустроены без трудовых договоров и санитарных книжек.

Кроме того, прокуроры выявили и факты одновременного нахождения в лагере детей свыше положенной нормы (вместо 100 детей, фактически на отдыхе находятся 170 детей).

В ходе осмотра прилегающих территорий и помещений детских лагерей обнаружены недопустимые предметы: пустые бутылки от спиртных напитков, пачки сигарет, самогонный аппарат для производства спиртосодержащих напитков, пневматическое оружие, крысиный яд, хранившийся в кухонной зоне детского лагеря и другие запрещенные предметы.

Также установлены факты, где администрация некоторых ДОЦ, подвергая опасности жизни детей, водила их в запрещенные для купания места без сопровождения соответствующих инструкторов или спасателей.

Органы прокуратуры продолжат проверочные мероприятия, по их результатам будут приняты соответствующие меры.

Напомним, недавно казахстанцев шокировали кадры одного алматинского летнего лагеря, где детей расположили прямо в здании сауны. С 20 июля прокуроры Казахстана начали комплексные проверки в государственных, частных и палаточных детских лагерях. Позже стало известно, как отдыхают школьники в детских лагерях Акмолинской области. Там нашли крысиный яд на кухне, плесень и жуткую вонь в комнатах, где размещены по 10 и более детей.