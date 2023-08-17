Нарушения в предоставлении земель допускают госорганы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по управлению земельными ресурсами за прошлый и нынешний год провел 188 проверок в отношении госорганов по вопросам законности принятых решений, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Руководитель ведомства Бакитжан Бекиш на аппаратном совещании сообщил, что зарегистрировали 128 нарушений. По всем выдали предписания. Из 128 нарушений устранены 106. По 11 предписаниям материалы поданы в суд.

«Местные исполнительные органы допускают грубые нарушения. В том числе предоставление земельных участков без торгов, конкурсов или аукционов, в нарушение либо без наличия утвержденных генпланов, планов детальной планировки, схем застройки и развития населенных пунктов, земель общего пользования. Распространенным нарушением является несоблюдение требований правил организации и проведения конкурсов по предоставлению сельхозземель, что приводит к отмене их результатов и, как следствие, порождает недовольство участников конкурсов», - отметил Б.Бекиш.