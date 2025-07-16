РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:33, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Нарушения в поездах выявили в Казахстане

    Комиссия АО «Пассажирские перевозки» выявила нарушения в туристических поездах, передает агентство Kazinform.

    поезд
    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках контроля за качеством летних железнодорожных перевозок сотрудники центрального аппарата АО «Пассажирские перевозки» провели проверку технического состояния и сервиса в пассажирских поездах № 47/48 «Астана — Атырау», № 53/54 «Астана — Достык», № 65/66 «Астана — Жезказган», № 605/606 «Караганда — Балхаш» и № 623/624 «Астана — Петропавловск».

    — Проверки носят системный характер и направлены на соблюдение стандартов Национального перевозчика. В ходе осмотра в поезде № 47/48 зафиксирована неисправность генератора в прицепном вагоне, что временно привело к отсутствию освещения. Пассажирам было предоставлено питание в вагоне-ресторане, проведено информирование до завершения технических работ.

    В поезде № 53/54 выявлены сбои в работе мультимедийной системы, кондиционирования воздуха, розеток электропитания, электронных табло, а также просроченные аптечки. Составлены акты несоответствия, назначены служебные разбирательства, — отметили в АО «Пассажирские перевозки».

    Кроме того, в поезде № 605/606 зафиксировано нарушение стандартов предоставления наглядной информации, отсутствие надлежащего эстетического вида смесителей в уборной зоне, мусорных ящиков, поручней и ручек дверей.

    На станции Кулайгыр отсутствовало оповещение о посадке и отправлении поезда.

    В поезде № 65/66 отмечены случаи несоблюдения требований к хранению форменной служебной одежды и неправильного использования санитарно-гигиенических средств.

    — По всем вопросам, связанным с сервисом и работой поездных бригад, действует обратная связь по номеру +7 776 714 5686 (WhatsApp) и размещённым в вагонах QR-кодам, — добавил национальный перевозчик. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Транспорт Нарушения КТЖ Поезда
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают