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Нарушения в организации школьного питания выявлены в ряде костанайских сел
20 Мая 2022 21:12

Нарушения в организации школьного питания выявлены в ряде костанайских сел

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В образовательных учреждениях ряда школ Карабалыкского района выявлены факты несоответствия нормам меню в 12 мини-центрах и 2 детских садах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратурой Костанайской области защищены права 2,2 тыс.учащихся и воспитанников образовательных учреждений района.

«Выявлены факты несоответствия перспективных меню в 12 мини-центрах и 2 детских садах, где в питание не включались салаты, хлеб ржаной, сыр, творог, а вместо молока и кисломолочных продуктов давали чай. В Михайловской средней школе питание вообще не было организовано, тем самым нарушались права 120 учащихся школы»,- прокомментировали в областной прокуратуре.

Впоследствии по акту надзора нарушения были устранены: рацион питания приведен в соответствие, в Михайловской средней школе проведен тендер по организации питания. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.


Автор:
Корреспондент
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