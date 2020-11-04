Нарушения в ходе реконструкции инженерных сетей выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы при повторном выявлении нарушений к подрядчикам будут приняты меры, вплоть до лишения лицензий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации поручений акима Алматы по повышению требований к качеству работ подрядными организациями, задействованными на транспортных магистралях города, управление градостроительного контроля Алматы выявило некоторые нарушения хода реконструкции инженерных сетей по улице Толе би - от улицы Тлендиева до улицы Байтурсынова.

«В частности, работы велись с отклонением от проектных решений. По проекту прокладка сетей, попадающих под автодороги, должна быть выполнена методом горизонтального бурения. По факту прокладка футляров и труб сетей водопровода, канализации, газоснабжения и электрического кабеля через улицу Толе би в пересечениях с несколькими улицами была выполнена открытым способом, что вызвало затруднение движения автотранспорта», - сообщили в пресс-службе управления градостроительного контроля Алматы.

Кроме того, при земляных работах не выполнено достаточное уплотнение грунта до проектной плотности. По этой причине в некоторых местах наблюдались просадки дорожного полотна.

В отношении подрядчика ТОО «АГС Пласт» приняты меры по части 1 статьи «Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и государственных нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением требований, установленных техническими регламентами», а также по статье «Нарушение правил оформления исполнительной технической документации, предусмотренной нормативными документами, при производстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ по возведению и реконструкции объектов, изготовлению строительных материалов, изделий и конструкций, за исключением требований, установленных техническими регламентами» КоАП РК.