Нарушения в госзакупках на 146 млрд тенге установил Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о проведенном камеральном контроле государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За восемь месяцев текущего года камеральным контролем охвачено свыше 634 тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 5,3 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 30 тысячам процедур», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, объектами госаудита исполнено около 29 тыс. уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2 198 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 429 млрд тенге бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на сумму 146 млрд тенге. Устранены нарушения на 94 млрд тенге путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны около 2 тысяч рекомендаций», - заключил глава Минфина.



