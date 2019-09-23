Нарушения в акмолинской райбольнице после наложения штрафа устранены – облздрав

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Какую работу провели в районной больнице Акмолинской области после привлечения главного врача к административной ответственности, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в управлении здравоохранения региона.

«По данному факту администрацией медицинской организации проведена работа по устранению нарушений. Первое - подана заявка на вновь прибывших лиц, допущенных к работе с лекарственными средствами. Второе - повторно заключен договор о государственных закупках услуг с охранной фирмой на сервисное обслуживание охраной сигнализации. Третье - штраф оплачен», - говорится в сообщении облздрава.

Напомним, в Акмолинской области за нарушение норм лицензирования к административной ответственности и штрафу в размере 150 МРП привлечен руководитель одной из районных больниц.