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Нарушения в акмолинской райбольнице после наложения штрафа устранены – облздрав

23 Сентября 2019 10:53
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Нарушения в акмолинской райбольнице после наложения штрафа устранены – облздрав

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Какую работу провели в районной больнице Акмолинской области после привлечения главного врача к административной ответственности, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в управлении здравоохранения региона.

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«По данному факту администрацией медицинской организации проведена работа по устранению нарушений. Первое - подана заявка на вновь прибывших лиц, допущенных к работе с лекарственными средствами. Второе - повторно заключен договор о государственных закупках услуг с охранной фирмой на сервисное обслуживание охраной сигнализации. Третье - штраф оплачен», - говорится в сообщении облздрава.

Напомним, в Акмолинской области за нарушение норм лицензирования к административной ответственности и штрафу в размере 150 МРП привлечен руководитель одной из районных больниц.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Минздрав РК, Здравоохранение,
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Автор:

Оксана Матасова

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