-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:48
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:49
-
Нарушения в акмолинской райбольнице после наложения штрафа устранены – облздрав
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Какую работу провели в районной больнице Акмолинской области после привлечения главного врача к административной ответственности, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в управлении здравоохранения региона.
«По данному факту администрацией медицинской организации проведена работа по устранению нарушений. Первое - подана заявка на вновь прибывших лиц, допущенных к работе с лекарственными средствами. Второе - повторно заключен договор о государственных закупках услуг с охранной фирмой на сервисное обслуживание охраной сигнализации. Третье - штраф оплачен», - говорится в сообщении облздрава.
Напомним, в Акмолинской области за нарушение норм лицензирования к административной ответственности и штрафу в размере 150 МРП привлечен руководитель одной из районных больниц.
- Достроить детскую больницу в Караганде потребовал Женис Касымбек
- Акмолинцы стали вторыми на республиканском слете туристских экспедиционных отрядов
- О дожде со снегом предупредили жителей Костанайской области
- Штраф в 150 МРП заплатит руководитель райбольницы в Акмолинской области
- 26-летнюю акмолинку вынуждали заниматься проституцией
- Более 2,5 км сетей установили браконьеры на озере Копа в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана