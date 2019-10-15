Нарушения в 10 школах Павлодарской области выявил департамент внутреннего госаудита

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Поддельные платёжные поручения в учебных заведениях Павлодарской области выявил департамент внутреннего госаудита по региону, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом внутреннего государственного аудита по Павлодарской области проведены аудиторские мероприятия в рамках обращения, по вопросу соблюдения закона Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, выделенных на приобретение кабинетов физики, химии, биологии в 10 учреждениях образования Павлодарской области», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте внутреннего госаудита.

По данным ведомства, аудит прошёл в школах №4 города Аксу, имени К. Камзина села Жолкудук Алгабасского сельского округа города Аксу, Иртышской школе №3 Иртышского района, школе-лицее №16 Павлодара, Кенжекольской школе Павлодара, школе №37 областного центра, в Шакатской школе Павлодарского района, педколледже имени Б. Ахметова, а также в Есильбайской школе Щербактинского района и в Галкинской школе. Там установлен ряд нарушений гражданского и бюджетного законодательства. Как рассказали, в департаменте, внутреннего госаудита, на приобретение кабинетов физики, химии, биологии в этих учреждениях из госбюджета выделено 31,5 миллиона тенге, в том числе: из областного бюджета 12,6 миллиона тенге, из местного бюджета - 18,9 миллиона.

«Учреждениями образования за несвоевременное исполнение договорных обязательств рассчитана неустойка (пеня) поставщикам ТОО «Научно-производственный центр «BILIM» и ТОО «АККУ-ИНВЕСТ», которые в свою очередь предоставили платежные поручения об оплате пени в доход местного бюджет по шести учреждениям образования (ГУ «Школа-лицей №16 города Павлодара», ГУ «Кенжекольская средняя общеобразовательная школа города Павлодара», ГУ «Средняя общеобразовательная школа №37 города Павлодара» отдела образования города Павлодара акимата города Павлодара, КГУ «Средняя школа №4 города Аксу», КГУ «Средняя школа имени К. Камзина села Жолкудук Алгабасского сельского округа города Аксу», КГП на ПХВ «Педагогический высший колледж имени Б. Ахметова» управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области). Аудитом в целях достоверности поступления в доход бюджета суммы неустойки (пени) направлен соответствующий запрос в Департамент казначейства по Павлодарской области, - подчеркнули в ведомстве. - Согласно представленным ответам департамента казначейства по Павлодарской области суммы по указанным платежным поручениям в доход бюджета фактически не поступили, то есть предоставлены поддельные платежные поручения на общую сумму один миллион 132 тысячи восемьсот тенге. При таких обстоятельствах указанные платежные поручения были сфальсифицированы».

По факту фальсификации платёжных документов материалы аудиторского мероприятия направлены в департамент полиции Павлодарской области для принятия процессуального решения, добавили в департамент в ответ за запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Кроме того, в 9 учреждениях образования оборудование, предусмотренное заключенными договорами, поставлено не полностью, и кабинеты в итоге оказались недооснащёнными.

«Вместе с тем, заказчиками-школами области меры по истребованию полного исполнения договорных обязательств до проведения аудиторского мероприятия не принимались», - заключили специалисты департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области.