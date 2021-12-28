Нарушения трудовых прав выявили на крупных актюбинских предприятиях
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На крупных предприятиях Актюбинской области в результате прокурорских проверок были установлены многочисленные нарушения трудового законодательства, законодательства о промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм. Об этом рассказали сегодня на брифинге в прокуратуре области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Проверки были проведены прокуратурой области на крупных, градообразующих предприятиях и предприятиях с тяжелыми и (или) вредными условиями труда по вопросам охраны и безопасности труда.
Наиболее характерными и систематическими нарушениями являются несоблюдения обязательств по страхованию работников, не обеспечение медицинской помощью и медосмотром, а также допущение фактов дискриминации прав работников.
«В частности, в ТОО «Восток нефть и сервисное обслуживание» отсутствует медицинский пункт и медицинский работник на вахтовых поселках товарищества, что исключает возможность оказания своевременной первой медицинской помощи при получении производственных травм, а также является неисполнением коллективного договора. Кроме того, установлены факты дискриминации труда, выраженные в нарушении прав работников на равные производственно-бытовые условия», - сказал старший прокурор третьего управления Аскар Ахметбеков.
По словам А. Ахметбекова, в деятельности Донского горно-обогатительного комбината филиала АО ТНК «Казхром» установлены факты неисполнения договорных обязательств в части обязательного страхования работников, а также не направление работников предприятия на санитарно-курортное лечение. Руководством Актюбинского завода ферросплавов филиал АО «ТНК «Казхром» и Донского ГОКа допускается эксплуатация зданий и сооружений не соответствующих требованиям промышленной безопасности.
«В настоящее время по результатам рассмотрения актов надзора приняты меры по устранению выявленных нарушений и приведению их в соответствии с требованиями законодательства о безопасности и охране труда», - добавил А.Ахметбеков.
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