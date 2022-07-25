25 Июля 2022 02:41

Нарушения трудовых прав осужденных выявила прокуратура Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе проверки выявили нарушения трудовых прав осужденных, санитарно-эпидемиологических норм на объектах питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Под председательством прокурора Акмолинской области Айдоса Майлыбаева состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам состояния законности при расходовании бюджетных средств филиалами «Енбек-Кокшетау» и «Енбек-Аршалы».

«Государством для трудоустройства осужденных в исправительных учреждениях создано госпредприятие «Еңбек». Прокурорская проверка деятельности филиалов предприятия установила существенные недостатки в выполнении поставленных задач, нарушения при расходовании бюджетных средств. Данный вопрос прокурором области вынесен на площадку Координационного совета», - пояснили в ведомстве.

В ходе проверки выявили нарушения трудовых прав осужденных, санитарно-эпидемиологических норм на объектах питания, законодательства о государственных закупках и естественных монополиях.

По факту хищения бюджетных средств зарегистрировано уголовное дело, которое находится в производстве специальных прокуроров.





Фото: пресс-служба прокуратуры области