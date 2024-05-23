11:06, 23 Май 2024 | GMT +6
Нарушения скорости будут фиксировать на республиканских дорогах РК
На участках автодорог республиканского значения II и III технической категории будут фиксировать нарушения скоростного режима. Информация будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
В «КазАвтоЖол» попросили водителей соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:
- автодорога Павлодар — Семей — Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое — Аккулы) — 100 км/час;
- автодорога Павлодар — Семей — Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты — Семеновка — Калбатау) — 110 км/час;
- автодорога Уральск — граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак — Достык) — 100 км/час;
- автодорога Павлодар — граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге с села Кызылтан до Урлютюб — 100 км/час;
- автодорога Бейнеу — Акжигит, участок по Мангистауской области (Тажен) — 100 км/час;
- автодорога Уральск — граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов — Погодаево) — 100 км/час.