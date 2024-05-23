РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:06, 23 Май 2024 | GMT +6

    Нарушения скорости будут фиксировать на республиканских дорогах РК

    дороги
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На участках автодорог республиканского значения II и III технической категории будут фиксировать нарушения скоростного режима. Информация будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    В «КазАвтоЖол» попросили водителей соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:

    • автодорога Павлодар — Семей — Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое — Аккулы) — 100 км/час;
    • автодорога Павлодар — Семей — Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты — Семеновка — Калбатау) — 110 км/час;
    • автодорога Уральск — граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак — Достык) — 100 км/час;
    • автодорога Павлодар — граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге с села Кызылтан до Урлютюб — 100 км/час;
    • автодорога Бейнеу — Акжигит, участок по Мангистауской области (Тажен) — 100 км/час;
    • автодорога Уральск — граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов — Погодаево) — 100 км/час.
    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Транспорт Водители Безопасность Авто
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!