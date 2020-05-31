Нарушения саннорм выявили в нескольких торговых центрах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения мониторинга в период с 28 по 29 мая проверено свыше 60 объектов, из них ряд которых рекомендован к закрытию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Рейды по соблюдению бизнесом санитарных требований на постоянной основе проводятся в Нур-Султане.

«Мы находимся в торговом центре «Евразия». На данном объекте не первый раз делали ряд замечаний. Администрации прописали, однако на сегодня повторный рейд показал, что некоторые замечания не были устранены. А именно: не соблюдается масочный режим, отсутствуют антисептики на входе, также температурный режим не соблюден», – сообщил главный специалист торговли и сферы услуг управления по инвестициям и развитию предпринимательства Азамат Рашитов.

Кроме того, выяснилось, что на объекте работает кабинет маникюра и другие, хотя по постановлению санитарного врача они должны быть закрыты.

Рейдовая группа побывала на рынке «Аспан базар». Ранее неоднократно поступали многочисленные жалобы, что там не соблюдаются санитарные требования.

«Сегодня мониторинговые группы, куда вошли сотрудники местной полицейской службы, районного СЭС, управления предпринимательства города, выехали на данный объект, проверили. В ходе посещения все замечания были администрацией устранены», – отметил Рашитов.

Рейдами проверено свыше 60 объектов. По итогам выявлены нарушения санитарных норм в 22 объектах, 14 объектов закрыты до устранения замечаний. Основные нарушения в данных объектах: несоблюдение масочного режима сотрудниками объектов, неправильное ведение утилизации использованных медицинских масок, отсутствие тепловизоров, журнала регистрации сотрудников с замером температуры не менее трех раз в день, отсутствие бактерицидных ламп закрытого типа для обеззараживания воздуха, диохлор-средств, несоблюдение дистанции между столами в объектах общественного питания.

Ранее за нарушение саннорм было закрыто 34 объектов, в числе которых стройкомпании, магазины, кафе, рестораны. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жёстких санитарно-эпидемиологических норм. 150 предприятий получили предупреждение. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса.