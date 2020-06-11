Нарушения санитарных требований выявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжаются рейды по соблюдению ограничительных мер, направленные на профилактику и предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Всего с начала карантинного режима в целях обеспечения мер дезинфекционного режима на 1626 объектах предпринимательства проведен мониторинг, из них на 42 объектах выявлены нарушения требований, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества безопасности товаров и услуг.

Мониторинговая группа, куда вошли представители местных исполнительных органов, общественных советов, НПП «Атамекен», сотрудники местных полицейских служб и специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг проверяют продовольственные магазины, рынки, супермаркеты, офисы, аптеки, общественный транспорт. Проводится разъяснительная работа по профилактике КВИ.

Сегодня рейдами были охвачены АТФ банк, рынок «Алтай», аптека «Айболит», автобусы маршрутов №48, №51, минимаркет «Дина Экспресс» на 8 микрорайоне , продуктовый магазин «Престиж», магазин «Мака», кафе «Алатау», центр сотовый связи «Beeline», частная авиа-ЖД касса, закусочные, столовые, которые расположены на привокзальной площади. На объектах, расположенных на привокзальной площади, и в минимаркете «Дина Экспресс» выявлены нарушения такие, как отсутствие красной линии для дистанцирования между посетителями, журнала регистрации измерения температуры тела сотрудников, дезинфекционного коврика, несоблюдение масочного режима посетителями.

Водители общественного транспорта находились без перчаток и медицинских масок, кондукторы не обеспечены масками и перчатками, а пассажиры в салон допускались без медицинских масок, не соблюдается дистанция среди пассажиров, пассажиры допускаются в общественный транспорт в количестве более, чем по числу мест для сидения.