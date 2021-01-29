РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:39, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Нарушения санитарных норм зафиксировали в двух городах ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейды по контролю над соблюдением карантинных мероприятий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

    В инфоцентре сообщили, что 27 января нарушения санитарных норм были зафиксированы только в двух городах региона.

    ​ В Усть-Каменогорске рейды проведены в 111 объектах. В результате было выявлено 4 факта нарушения в непродовольственных магазинах, где сотрудники обслуживали покупателей без маски.

    В Семее мониторинговыми группами проведены проверки по 190 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачено 73 объекта, входящих в «тепловую карту». Выявлено 2 нарушения: нарушение масочного режима 2 сотрудниками столовой, расположенной по адресу ул. Козбагарова. Вместе с тем, мобильными группами ЦУПП охвачено 35 автобусных маршрутов, конвейерным способом проверено 678 автобусов. Предупреждение за нарушение масочного режима получили 28 человек.

    Стоит отметить, что такие мониторинговые мероприятия проводятся по всей области ежедневно.


    Теги:
    Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:55
    Асланбек Шымбергенов — бронзовый призер Азиады-2023
    Сегодня, 14:53
    Численность населения Казахстана достигла почти 20 млн человек
    Сегодня, 14:40
    Исторические квесты, выставки ремесленников, новые спортплощадки – в Таразе прошел День города
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!