Нарушения санитарных норм зафиксировали в двух городах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейды по контролю над соблюдением карантинных мероприятий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что 27 января нарушения санитарных норм были зафиксированы только в двух городах региона.

​ В Усть-Каменогорске рейды проведены в 111 объектах. В результате было выявлено 4 факта нарушения в непродовольственных магазинах, где сотрудники обслуживали покупателей без маски.

В Семее мониторинговыми группами проведены проверки по 190 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачено 73 объекта, входящих в «тепловую карту». Выявлено 2 нарушения: нарушение масочного режима 2 сотрудниками столовой, расположенной по адресу ул. Козбагарова. Вместе с тем, мобильными группами ЦУПП охвачено 35 автобусных маршрутов, конвейерным способом проверено 678 автобусов. Предупреждение за нарушение масочного режима получили 28 человек.

Стоит отметить, что такие мониторинговые мероприятия проводятся по всей области ежедневно.