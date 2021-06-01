Нарушения режима труда и отдыха назвали самыми распространёнными в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области выявляют нарушения режима отдыха водителей транспорта международных перевозок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время мониторинга нарушений не выявлено, однако, по данным сотрудника инспекции транспортного контроля, до момента приезда комиссии выявлено четыре нарушения режима труда и отдыха водителей на транспорте международных перевозок, - рассказали в Павлодарском областном филиале Национального центра дорожных активов. - Данное нарушение является самым распространённым среди водителей».

Со ссылкой на транспортную инспекцию там добавили, что за паводковый период 2021 года в отношении перевозчиков, нарушивших требования приказа, возбуждено 37 административных материалов с наложением штрафов на 2,5 миллиона тенге.

В ходе работы проекта «Сапалы жол» проектный офис «Ертис – адалдык аланы» вместе с региональным филиалом РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по области провели внеплановый выезд на трассу республиканского значения Павлодар – Нур-Султан для профконтроля движения большегрузов.

«Такие рейды приносят свою пользу, дисциплинируют водителей большегрузов и способствуют сохранению дорожного полотна. Учитывая огромные размеры штрафов, вряд ли водителям захочется нести финансовые потери», - отметил инженер ПОФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области» Марат Валиев.

Большегрузные машины изрядно портят дороги, напомнили в ведомстве. Вес их не должен превышать установленную норму. Но часто водители большегрузных машин пренебрегают требованиями допустимой нормы. Каждый год, с первого марта по первое мая приказом Министра транспорта и коммуникаций Казахстана на дорогах общего пользования республиканского значения вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на ось свыше восьми тонн. В Павлодарской области ограничения были введены с 23 марта по первое мая. Но контроль веса большегрузных машин необходимо вести постоянно. Для предотвращения и выявления нарушителей сотрудники Национального центра качества дорожных активов в рамках проектного офиса «Ертис – адалдык аланы» регулярно выезжают на совместные рейды.





Фото ПОФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области».