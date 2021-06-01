Нарушения режима труда и отдыха назвали самыми распространёнными в Павлодарской области
«Во время мониторинга нарушений не выявлено, однако, по данным сотрудника инспекции транспортного контроля, до момента приезда комиссии выявлено четыре нарушения режима труда и отдыха водителей на транспорте международных перевозок, - рассказали в Павлодарском областном филиале Национального центра дорожных активов. - Данное нарушение является самым распространённым среди водителей».
Со ссылкой на транспортную инспекцию там добавили, что за паводковый период 2021 года в отношении перевозчиков, нарушивших требования приказа, возбуждено 37 административных материалов с наложением штрафов на 2,5 миллиона тенге.
В ходе работы проекта «Сапалы жол» проектный офис «Ертис – адалдык аланы» вместе с региональным филиалом РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по области провели внеплановый выезд на трассу республиканского значения Павлодар – Нур-Султан для профконтроля движения большегрузов.
«Такие рейды приносят свою пользу, дисциплинируют водителей большегрузов и способствуют сохранению дорожного полотна. Учитывая огромные размеры штрафов, вряд ли водителям захочется нести финансовые потери», - отметил инженер ПОФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области» Марат Валиев.
Большегрузные машины изрядно портят дороги, напомнили в ведомстве. Вес их не должен превышать установленную норму. Но часто водители большегрузных машин пренебрегают требованиями допустимой нормы. Каждый год, с первого марта по первое мая приказом Министра транспорта и коммуникаций Казахстана на дорогах общего пользования республиканского значения вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на ось свыше восьми тонн. В Павлодарской области ограничения были введены с 23 марта по первое мая. Но контроль веса большегрузных машин необходимо вести постоянно. Для предотвращения и выявления нарушителей сотрудники Национального центра качества дорожных активов в рамках проектного офиса «Ертис – адалдык аланы» регулярно выезжают на совместные рейды.
Фото ПОФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области».