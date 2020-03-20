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вчера 22:42
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вчера 22:21
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Нарушения режима ЧП выявили в акмолинских кафе и ресторанах
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Шесть владельцев развлекательных заведений Акмолинской области не соблюдали режим работы в условиях чрезвычайного положения. Один из них за проведение банкета привлечен к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Акмолинские полицейские проверили 363 развлекательных заведения по соблюдению условий чрезвычайного положения.
«По итогам рейдов 358 кафе, ресторанов и баров ограничили работу до 22:00 часов, однако не все владельцы кафе и ресторанов Кокшетау соблюдают установленный график работы. Четыре заведения (по одному в Кокшетау и Жаксынском районе, два - в городе Есиле) были открыты до 23:00. Кроме того, в Кокшетау до 01:00 функционировало одно заведение, в котором находились посетители и персонал. Полицейские провели с администраторами и владельцами заведений разъяснительную работу, и предупредили об ответственности за невыполнение режима чрезвычайного положения», - рассказали в ведомстве.
В тот же день полицейские Кокшетау выявили факт игнорирования установленных требований владельцем одного из местных ресторанов, который разрешил проведение банкета с присутствием более 100 человек.
«За невыполнение мер и временных ограничений, установленных в период чрезвычайного положения, владелец привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП РК, по которой предусмотрен штраф в размере 10 МРП (26,5 тыс. тенге) либо арест до 15 суток. В настоящее время административный материал направлен в суд для принятия процессуального решения», - добавили в полиции.
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