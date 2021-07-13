Нарушения продолжают выявлять мобильные группы в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее мобильные группы продолжают проверку на соблюдение санитарных требований объектами предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Так, за январь – июнь текущего года проверкой охвачено 44 631 объект, выявлено 1 640 нарушений. Составлено 463 протокола на сумму 36 503 338 тенге. Взыскано 363 штрафа на сумму 25 097 985 тенге.

С 1 по 30 июня проведены проверки около семи тысяч объектов, выявлено 158 нарушений. Составлено 12 протоколов на сумму около двух миллионов тенге. Взыскано 21 штрафов на сумму свыше трех миллионов тенге.

С 1 по 12 июля мониторингом охвачено около полутора тысяч объектов, выявлено 96 нарушений. Составлено шесть протоколов на сумму 845 930 тг. Взыскано три штрафа, общая сумма которых составила 600 902 тг.

Ежедневным мониторингом охвачены также 114 объектов, входящих в «тепловую карту». Мониторинг продолжается.