Нарушения при учете наркопрепаратов выявили в медучреждениях СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение недели проверяли медицинские учреждения, промышленные предприятия, склады, аптеки, использующие в своей деятельности наркотические и психотропные препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, без нарушений в этой сфере не обошлось. В некоторых медучреждениях выявили нарушения правил учёта наркотических средств. В двух аптеках - безрецептурный отпуска лекарств.

Всего за неделю полицейские зарегистрировали 18 нарушений, создающих условия для незаконного использования наркотических и психотропных веществ.

«Зарегистрировано таких 11 фактов незаконного оборота наркотиков, в двух случаях речь идёт об особо крупных размерах. В частности, из незаконного оборота изъято почти 2 кг гашиша, на экспертизу направлено около 30 граммов вещества, которое, предположительно, является синтетическим наркотиком. Выявлен факт культивации наркосодержащих растений. Всего за неделю изъято свыше 15 кг различных наркотиков», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.