РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:41, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Нарушения при учете наркопрепаратов выявили в медучреждениях СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение недели проверяли медицинские учреждения, промышленные предприятия, склады, аптеки, использующие в своей деятельности наркотические и психотропные препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, без нарушений в этой сфере не обошлось. В некоторых медучреждениях выявили нарушения правил учёта наркотических средств. В двух аптеках - безрецептурный отпуска лекарств.

    Всего за неделю полицейские зарегистрировали 18 нарушений, создающих условия для незаконного использования наркотических и психотропных веществ.

    «Зарегистрировано таких 11 фактов незаконного оборота наркотиков, в двух случаях речь идёт об особо крупных размерах. В частности, из незаконного оборота изъято почти 2 кг гашиша, на экспертизу направлено около 30 граммов вещества, которое, предположительно, является синтетическим наркотиком. Выявлен факт культивации наркосодержащих растений. Всего за неделю изъято свыше 15 кг различных наркотиков», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Северо-Казахстанская область Закон и право
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!