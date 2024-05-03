Нарушения при реализации программы «DamuBala» выявила прокуратура Шымкента

Нарушения надзорным органом были обнаружены в управлении физкультуры и спорта при планировании бюджета на реализацию программы «DamuBala», сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Шымкента.

— Выявленные нарушения создавали препятствия для предпринимателей и мешали вовлечению несовершеннолетних в бесплатные творческие кружки и спортивные секции. По акту прокурорского надзора нарушения устранены. 111 предпринимателей и 1 инвестор начали оказывать услуги 4 276 несовершеннолетним детям, ранее состоявшим в очереди на платформе damubala.kz с августа 2023 года, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Шымкента.

В надзорном органе добавили, что вмешательство прокуратуры дало возможность включить в очередь на платформе damubala.kz еще пять тысяч детей на посещение творческих кружков, проводимых 125 предпринимателями.

— Бывшие руководители управления физкультуры и спорта акимата Шымкента привлечены к административной ответственности. Ими выплачены штрафы в размере 369 200 тенге. Кроме того, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что распределение мест в бесплатные кружки обернулось в Шымкенте скандалом. Три тысячи вакансий по программе «DamuBala» разлетелись за 15 минут. Такая стремительная скорость заставила многих родителей, узнавших о прошедшем конкурсе постфактум, усомниться в законности его проведения.