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    16:36, 03 Май 2024 | GMT +6

    Нарушения при реализации программы «DamuBala» выявила прокуратура Шымкента

    спортивные секции для детей
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Нарушения надзорным органом были обнаружены в управлении физкультуры и спорта при планировании бюджета на реализацию программы «DamuBala», сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Шымкента.

    — Выявленные нарушения создавали препятствия для предпринимателей и мешали вовлечению несовершеннолетних в бесплатные творческие кружки и спортивные секции. По акту прокурорского надзора нарушения устранены. 111 предпринимателей и 1 инвестор начали оказывать услуги 4 276 несовершеннолетним детям, ранее состоявшим в очереди на платформе damubala.kz с августа 2023 года, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Шымкента.

    В надзорном органе добавили, что вмешательство прокуратуры дало возможность включить в очередь на платформе damubala.kz еще пять тысяч детей на посещение творческих кружков, проводимых 125 предпринимателями.

    — Бывшие руководители управления физкультуры и спорта акимата Шымкента привлечены к административной ответственности. Ими выплачены штрафы в размере 369 200 тенге. Кроме того, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о том, что распределение мест в бесплатные кружки обернулось в Шымкенте скандалом. Три тысячи вакансий по программе «DamuBala» разлетелись за 15 минут. Такая стремительная скорость заставила многих родителей, узнавших о прошедшем конкурсе постфактум, усомниться в законности его проведения.

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Шымкент Прокуратура Общество
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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