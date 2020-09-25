Нарушения при приеме новых членов в  «Nur Otan» выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральный аппарат партии «Nur Otan» выявил нарушения при приеме новых членов в городе Нур-Султане. Об этом стало известно в ходе заседания Комитета партийного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В рамках исполнения поручения Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева о необходимости обеспечения открытого, прозрачного и справедливого голосования на внутрипартийных выборах Центральный аппарат «Nur Otan» проводит анализ вновь принятых членов партии и авторизованных пользователей информационной системы «Праймериз».

Так, в ходе очередной проверки в столице не нашли подтверждения учетные данные 2466 новых членов партии, принятых первичной партийной организацией ТОО «Азия Центр Снаб». При этом установлено, что прием в партию был осуществлен в период с 12 по 17 сентября, несмотря на приостановление процедуры с 11 сентября по 4 октября.

«Это грубейшие нарушения. Нам в партии не нужны те, кто решают свои сиюминутные задачи для организации голосования за отдельных «нужных» кандидатов, безликий балласт. Именно поэтому был приостановлен прием в партию на период праймериз, чтобы исключить возможные манипуляции при голосовании. Учитывая эти факты, столичный филиал партии должен провести сверку данных всех членов партии в ППО «ТОО Азия Центр Снаб», - заявил председатель комитета партийного контроля Павел Казанцев.

По информации пресс-службы, в ходе проверки Комитетом партийного контроля также выявлены факты регистрации членов партии под одним номером телефона.

Так, в Бурабайском районе Акмолинской области в ППО «Билим Бурабай» и «Бірлік Бурабай» 105 членов партии имеют один номер телефона. А в городе Балхаше Карагандинской области в ППО «Ардагер», «Гүлдер», «Станция Балхаш» и «Шипагер» владельцами одного номера телефона оказались 279 человек.

По итогам заседания региональным и территориальным комиссиям партконтроля поручено разобраться по всем выявленным фактам и наказать виновных.

Напомним, ранее первый зампред партии Бауыржан Байбек рассказал, что для обеспечения прозрачности онлайн-голосования на праймериз будет применена специальная система верификации (установление личности по примеру интернет-банкинга).

Принцип системы: «Один голос, один ИИН, один мобильный номер и один IP-адрес». То есть никто не сможет авторизоваться дважды и, соответственно, проголосовать за другого человека. Все это делается для исключения различных манипуляций, накруток, а также возможного принуждения к массовому голосованию.

В пресс-службе партии подчеркнули, что по всем фактам нарушений всегда можно обратиться на «горячую линию» 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный), либо через электронную почту: komek@nurotan.kz.