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Нарушения при использовании бюджетных средств обнаружили в Петропавловске

22 Февраля 2022 14:24
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Нарушения при использовании бюджетных средств обнаружили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области выявил нарушения при проведении работ по устройству щебеночного покрытия грунтовых дорог и асфальтированию дворов в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации ведомства, проверка проводилась в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по вопросу использования бюджетных средств при проведении указанных работ.

В результате выявили ряд нарушений. В частности, согласно заключению эксперта, с апреля 2020 года по октябрь 2021 года сметные расчеты на устройство асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и щебеневание грунтовых дорог составлялись с завышением стоимости щебня в среднем в 1,7 раза над базовыми ценами, принятыми в регионе. В итоге стоимость щебня завышена почти на 679 млн тенге.

«За неисполнения в срок предписания на устранение выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших, направленного в адрес объекта аудита, руководителя отдела привлекли к административной ответственности. Департамент подал исковое заявление в Специализированный экономический суд Северо-Казахстанской области о понуждении исполнения предписания. Материалы аудита направлены в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении департамента.


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#Северо-Казахстанская область   #Другие государственные органы   #Бюджет  
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Автор:

Олеся Жуковень

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