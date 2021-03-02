Нарушения при хранении служебного оружия допускают охранные организации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют, как хранят служебное оружие юридические лица, имеющие право на его использование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе зарегистрировано 79 юридических лиц, имеющих право на хранение и использование служебного оружия. В распоряжении охранников, инкассаторов и работников других организаций находится 1299 единиц оружия.

«В целом, наблюдается ответственное отношение юридических лиц к обращению с оружием. Контроль за деятельностью частных охранных предприятий, который полицейские осуществляют на постоянной основе, позволяет держать в поле зрения соблюдение правил хранения и ношения служебного оружия. Тем не менее, с начала операции выявлено 10 нарушений. Они касаются условий хранения и сроков перерегистрации», - сказал и.о. начальника управления административной полиции Булат Жексембинов.

Всего полицейские проверили 62 объекта. Завершится мероприятие по контролю за оборотом служебного оружия пятого марта.