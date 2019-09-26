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Нарушения при хранении наркотических средств выявили в больницах СКО

26 Сентября 2019 16:48
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Нарушения при хранении наркотических средств выявили в больницах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за четыре дня полицейские изъяли 74 килограмма наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в течение нескольких дней в регионе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг». Полицейские проверяли объекты, где используются наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры: больницы, аптеки, склады, производственные предприятия.

В двух медучреждениях области выявили нарушения правил хранения наркотических средств и технической укреплённости помещения, предназначенного для их хранения. Стражи порядка изъяли 55 ампул с лекарствами, содержащими наркотические и психотропные веществ. В отношении ответственных лиц составили административные протоколы, материалы передадут заинтересованным инстанциям для устранения нарушений.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности Жандоса Басыбаева, благодаря оперативной информации выявили 3 наркопреступления.

У 49-летнего жителя райцентра Мамлютки на огороде и в сарае полицейские обнаружили высушенные кусты марихуаны, коробку и пакеты с измельчённым зельем. Общий вес изъятого – более 5 кг. Считается особо крупным размером.


С ещё большим размахом заготавливал марихуану 44-летний житель города Булаево. У него изъяли 12 мешков невысушенной марихуаны общим весом почти 61 кг. «Траву» он выращивал у себя на огороде.

«В Петропавловске оперативники задержали 31-летнего жителя столицы с 5 гр вещества, которое, предположительно, является синтетическим наркотиком, известным под названием «соль». Подозреваемый заверяет, что он был ему необходим для личного пользования. Ведётся досудебное расследование», - добавили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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