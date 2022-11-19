Нарушения правил выпаса домашнего скота выявляют полицейские в Жамбылской области

19 Ноября 2022, 18:25

19 Ноября 2022, 18:25

Нарушения правил выпаса домашнего скота выявляют полицейские в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рейдовые мероприятия в целях профилактики и выявления фактов скотокрадства проводят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции региона, еженедельно полицейскими совместно с местными исполнительными органами и сотрудниками ветеринарной станции в составе трех мобильных групп проводятся рейдовые мероприятия в целях профилактики и выявления фактов скотокрадства на территории Таласского района.

«В ходе мероприятий проверено 4 760 автомобилей и грузовиков. При этом 28 водителей привлечено к административной ответственности по статье 406 КоАП РК за перевозку скота и мясопродуктов без соответствующих документов. На территории района обследовано 186 крестьянских хозяйств, зимовок и три убойных пункта. На постоянной основе проводится разъяснительная работа по сохранности скота», - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Кроме того, на территории Таласского района выявлено 82 сельчанина, которые нарушили правила выпаса сельскохозяйственных животных.

«Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 408 КоАП РК», - уточнили в ведомстве.

Жамбылские полицейские напоминают жителям региона об ответственности за нарушение правил выпаса скота, о необходимости идентификации скота путем чипирования, сайдинга, маркировки для предотвращения краж скота, усилении мер безопасности в загонах, а также призывают не оставлять животных без присмотра на пастбищах.

«Напоминаем, что за нарушение правил выпаса владельцы домашних животных привлекаются к ответственности. Скот пасти нужно в специально отведенных местах и под постоянным контролем, необходимо нанимать пастухов. Ведь в большинстве случаев скот крадут именно с неохраняемых пастбищ. Владельцы домашних животных, оставляя их на выпасе без присмотра, порой узнают о пропаже скота довольно поздно. Такие преступления важно раскрывать по горячим следам», - сказали полицейские.

В ведомстве отметили, что оставленный без присмотра скот нередко является причиной дорожно-транспортных происшествий.