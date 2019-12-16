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Нарушения правил пожарной безопасности выявлены на объектах торговли в Актюбинской области

16 Декабря 2019 04:11
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Нарушения правил пожарной безопасности выявлены на объектах торговли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе проверок сотрудниками департамента ЧС выявлено 180 нарушений правил пожарной безопасности на 35 объектах торговли Актюбинской области. Вопросы противопожарной безопасности рассмотрели на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По словам исполняющего обязанности начальника ДЧС Аскара Тулешева, в текущем году специалисты ДЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности на 41 объекте торговли, на 35 из них выявлено 180 нарушений. За нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 11 человек, вынесено 9 предупреждений и наложено 2 штрафа на сумму 77 тысяч тенге.

«В Актобе, Алгинском, Айтекебийском, Байганинском, Мугалжарском, Хромтауском районах зарегистрирован 61 объект с высокой степенью риска», - говорит А.Тулешев.

Аскар Тулешев отметил, что с 2016 года согласно закону введены ограничения на проверки специалистами ДЧС, но вместе с тем выяснилось, что в местах массового скопления людей не всегда соблюдаются меры безопасности.


К примеру, руководители и сотрудники ряда торговых предприятий не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума, выявляются неисправности автоматической пожарной сигнализации, под лестничным пролетом размещается гардероб и т.д.

Аким области Ондасын Уразалин сделал замечания предпринимателям по этому вопросу.

«Прежде всего, вы должны понимать свою ответственность. Никто не должен мешать развитию предпринимательства, но вы не должны забывать о своих обязанностях. Для нас важны жизнь и безопасность граждан», - сказал аким.

Ондасын Уразалин поручил усилить меры безопасности в предстоящие праздничные дни.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Безопасность,
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Автор:

Самал Ендибаева

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