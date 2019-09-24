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вчера 21:35
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вчера 21:06
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Нарушения правил обращения с наркотиками выявили в казахстанских медучреждениях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицией Казахстана проведен очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Допинг». Его целью являлись выявление и пресечение правонарушений в сфере легального оборота наркотиков, психотропов и прекурсоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
В ходе 5 дней операции проверке подверглись 82 субъекта, осуществляющих деятельность в этой сфере, в числе которых – аптеки, лечебно-профилактические учреждения и промышленные предприятия.
Полицейскими выявлено 21 уголовное правонарушение в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из которых 20 фактов нарушения правил обращения с наркотическими средствами.
К примеру, в Западно-Казахстанской области в одной из больниц выявлены нарушения правил обращения свыше 1,6 тыс. ампул лекарственных средств, содержащих наркотики.
В этой же области при проверке деятельности одного из ТОО выявлены нарушения норм лицензирования, в результате ограничен оборот 93 тонн соляной кислоты до их устранения.
Также в ходе операции из оборота в медицинских объектах изъято более 3,7 тыс. таблеток и ампул наркотических средств, психотропных препаратов.
Выявлено 36 административных правонарушений, 17 из которых - безрецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых исключительно по рецептам. За это правонарушение предусмотрен штраф от 70 МРП для физических лиц и от 100 МРП - для должностных.
Особое внимание при проведении операции уделено пресечению фактов сбыта, контрабанды и хранения наркотиков в особо крупном размере.
За дни операции «Допинг» выявлено 61 наркопреступление, в том числе 28 фактов сбыта, 29 хранения наркотиков в особо крупном размере и 4 факта их контрабанды.
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