Нарушения правил обращения с наркотиками выявили в казахстанских медучреждениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицией Казахстана проведен очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Допинг». Его целью являлись выявление и пресечение правонарушений в сфере легального оборота наркотиков, психотропов и прекурсоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В ходе 5 дней операции проверке подверглись 82 субъекта, осуществляющих деятельность в этой сфере, в числе которых – аптеки, лечебно-профилактические учреждения и промышленные предприятия.

Полицейскими выявлено 21 уголовное правонарушение в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из которых 20 фактов нарушения правил обращения с наркотическими средствами.

К примеру, в Западно-Казахстанской области в одной из больниц выявлены нарушения правил обращения свыше 1,6 тыс. ампул лекарственных средств, содержащих наркотики.

В этой же области при проверке деятельности одного из ТОО выявлены нарушения норм лицензирования, в результате ограничен оборот 93 тонн соляной кислоты до их устранения.

Также в ходе операции из оборота в медицинских объектах изъято более 3,7 тыс. таблеток и ампул наркотических средств, психотропных препаратов.

Выявлено 36 административных правонарушений, 17 из которых - безрецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых исключительно по рецептам. За это правонарушение предусмотрен штраф от 70 МРП для физических лиц и от 100 МРП - для должностных.

Особое внимание при проведении операции уделено пресечению фактов сбыта, контрабанды и хранения наркотиков в особо крупном размере.

За дни операции «Допинг» выявлено 61 наркопреступление, в том числе 28 фактов сбыта, 29 хранения наркотиков в особо крупном размере и 4 факта их контрабанды.