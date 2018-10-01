Нарушения прав студентов-сирот выявили актюбинские прокуроры

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Прокурорами Актюбинской области в ходе проверки выявлены факты нарушения прав студентов сирот в средне-специальных учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Проверка эффективности бюджетных средств, выделенных в рамках образовательного государственного заказа, проводилась по поручению Генпрокуратуры.



В результате мерами надзора 49 сиротам была выплачена сумма причитающихся стипендий и пособий на общую сумму в 4,3 млн тенге, которых они были лишены в период учебы.



Также были установлены факты необоснованного завышения сумм по оказанным услугам, перечисления денежных средств студентам, прекратившим обучение, несоответствия преподавателей квалификационным требованиям.



По результатам проверки колледжами области было возвращено в бюджет 13,9 млн тенге.



Была пресечена практика принудительного вступления студентов в профсоюз работников образования с уплатой членских взносов.



Всего по результатам рассмотрения актов надзора к различным видам административной и дисциплинарной ответственности были привлечены около 50 человек.



Приостановлена лицензия 4 организаций технического, профессионального и послесреднего образования региона. Однако названия данных организаций в прокуратуре области не озвучили.